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«Уральские авиалинии» объяснили решение об утилизации аварийного A321 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»
Таможенное обременение не позволяет передать аварийно севший в Подмосковье самолёт Airbus A321 в музей, сообщили в компании «Уральские авиалинии».
Этот юридический статус запрещает передачу лайнера куда-либо, передаёт ТАСС.
До этого гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов говорил, что борт будет утилизирован, так как его невозможно восстановить.
Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.
Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.
Командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Происшествия , Катастрофы , Сергей Скуратов , Владимир Путин , Росавиация , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Московская область
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