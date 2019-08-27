«Я тебя застрелю, закрой рот»

Российскую полицию потряс очередной скандал: 12 участковых из Санкт-Петербурга обратились с заявлением к руководству главка и, не скрывая имен, рассказали о беспределе на службе. В их жалобе говорилось о покупке еды для задержанных на деньги сотрудников, о постоянных переработках, оскорблениях и даже угрозах убийством от начальства. Историей участковых заинтересовались в Москве , а глава УМВД по Приморскому району Петербурга неожиданно ушел в отставку, напоследок обозвав жалобщиков трусами и предателями. В подробностях громкой истории и ее последствиях для МВД разбиралась «Лента.ру».

«У дежурного нет времени на еду и туалет»

Жалобы российских полицейских на притеснения со стороны начальства и переработки уже давно перестали удивлять. Однако в начале августа рассказ 12 участковых петербургского отдела полиции №53 вызвал резонанс не только в обществе, но и в правоохранительной системе. Все участковые в званиях от лейтенанта до майора лично подписали заявление на имя Романа Плугина — нового начальника управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В рапортах полицейские рассказали о «незаконных распоряжениях и неадекватном поведении» руководителей, которые наотрез отказались прислушиваться к подчиненным. Терпение участковых лопнуло, когда им сообщили, что отныне они будут нести службу круглосуточно, причем без перерывов на отдых и без оплаты сверхурочных. По данным «Ленты.ру», заявление полицейских быстро разошлось по мессенджерам сотен петербургских силовиков, и один из них в конце концов решил предать историю огласке.

По словам авторов заявления, их отдел №53 из лучших по Санкт-Петербургу превратился в один из худших: хамское отношение начальства к подчиненным обернулось плохими показателями и увольнениями сотрудников. Даже опытные полицейские уходили на пенсию, хотя раньше были готовы продолжать службу. Нездоровую обстановку в отделе участковые продемонстрировали на примере выходки замруководителя отдела Дощанова. Когда оперативный дежурный высказал ему претензии по поводу невыносимых условий работы и нарушения прав, Дощанов в резкой форме отчитал сотрудника и закончил фразой: «Я тебя застрелю, закрой рот».

Из-за нехватки кадров участковым приходилось работать не только в будни, но и в выходные дни, и обслуживать еще по две-три территории кроме своей — как правило, за спасибо. Однако по документам все было хорошо — благодаря так называемым «подвесам», когда участковыми на бумаге работали даже инспекторы ГИБДД и сотрудницы в декрете. «У дежурного нет времени на естественные жизненно важные потребности, а именно прием пищи и туалет», — объясняли участковые в заявлении.

«Полицейские работают почтальонами и водителями»

По словам полицейских из отдела №53, из-за постановки невыполнимых задач и личной неприязни руководства они то и дело оставались без отпусков. При этом участковые не только лишались времени на отдых, но и не успевали даже просматривать служебные материалы. Но пока сотрудник отдела не выполнил план, он не мог уйти с работы, его просто не отпускали, причем оформлялось это просто.

Как следует из заявления, начальник отдела №53 Дегтярев и его заместитель Дощанов приказали дежурным не разоружать сотрудников после окончания смены, а потому они не могли покинуть рабочие места, не нарушив регламент. Выходом для участковых мог бы стать перевод на вышестоящие должности или в другие подразделения, но расставаться с ними руководство не спешило. И в этом случае хитрых путей никто не искал: начальство просто не ставило резолюции в рапортах о переводе.

Понятно, что речи о премиях даже не шло, порой сотрудников отдела №53 намеренно привлекали к дисциплинарной ответственности, чтобы лишить заслуженных доплат. И даже свои зарплаты участковым приходилось тратить не на себя, а, например, на покупку еды для задержанных или на бензин для перевозки их на личных машинах. «По указанию руководства сотрудники 53-го отдела полиции выполняют функции почтальонов и водителей, используя личные автомобили», — возмущались авторы заявления.

«С ними вообще нельзя службу нести»

Когда крик души петербургских участковых прозвучал в СМИ, в злополучный отдел полиции №53 нагрянула проверка из Москвы. О ее итогах ничего не известно, но еще в то время, когда в Петербурге работали столичные ревизоры, о своем решении уйти в отставку объявил Анатолий Станак , начальник управления МВД по Приморскому району города — тому самому, где находится отдел №53. 14 августа он устроил прощальную встречу с коллективом и не смог сдержать эмоций. По мнению Станака, участковые, составившие заявление, поставили под удар весь коллектив приморского УМВД, но не его самого.

«С какой целью я вас собрал? Во-первых, посмотреть всем в глаза и сказать спасибо большое за службу. Я принял решение уйти на заслуженный отдых. Сегодня написал рапорт. Не жалоба какая-то [стала причиной увольнения]. Если хотите мое личное мнение… Те, кто написал жалобу, — это не то что предатели, во время войны их бы расстреляли без суда и следствия. Трусы и, как бы ласково сказать… Не то что в разведку — с ними вообще нельзя службу нести», — заявил полковник.

Станак предположил, что участковые специально подали заявление в то время, когда он находился в отпуске. А начальству полицейские, по мнению полковника, о своих проблемах не сообщали специально: «И еще так низко и подло выложили в СМИ. (…) Не придя ни к кому из руководителей управления. Пришли бы и сказали причины. Можно подумать, кому-то отказывали. Стыдоба и позорище». Что до самих авторов жалобы, то они отказались комментировать ситуацию.

«Подобный беспредел повсюду»

По словам действующих сотрудников полиции, поддержавших участковых-жалобщиков, после их заявления во многих отделах МВД стали проводить «поучительные беседы» — причем не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. При этом ситуацию в отделе №53 разбирали как наглядный пример недопустимого поведения на службе.

«Ничего удивительного, подобный беспредел повсюду, — сообщил «Ленте.ру» один из московских полицейских, пожелавших сохранить анонимность. — Собрали нас и говорят: мол, так делать нельзя. Решаться должно как частный конфликт, у своего начальника. Подойдите, разберемся. То, что подходили уже не раз, в расчет не берется. Такое чувство, словно коллективные жалобы негласно запрещены».

Правда, часть полицейских начальников пошла по другому пути — и, опасаясь огласки, пообещала вернуть сотрудникам нормальные условия работы. Вот что пишет об этом в интернет-сообществе «Омбудсмен полиции» сотрудник МВД из Ленинградской области.

«Читаю про 53-й отдел полиции СПб и понимаю, что все-таки действует еще коллективизм. Ребят услышали, самое главное, чтобы после шумихи их всех не задвинули, как у нас любят делать. У нас в Калининском районе пока не найти опоры в лице коллектива, в основном все пенсионеры и не хотят открыто жаловаться, трем кости только в рамках коллектива. Как только начинаешь говорить про гласность, то все заднюю дают, боятся репрессий со стороны начальства.

Сколько бы ни говорили, что система прогнила и на гражданке валом работы, но пока сидим тут. У нас после этой жалобы начальство засуетилось. (…) Просили проверяющим не рассказывать про дежурства. Обещали ночные участковым выплатить, хотя с 2012 года ходим на сутки вопреки всем документам, но после жалобы, повторюсь, начальство даже графики поменяло (…)».

Как отмечает еще один полицейский из Санкт-Петербурга, в остальных отделах региона также стали уделять повышенное внимание участковым. Впрочем, многие сотрудники МВД сходятся во мнении, что система со временем найдет способ противостоять солидарности простых полицейских.

«Сказать что-то боятся»

— Коллективные жалобы в МВД — действительно редкое явление, — говорит Владимир Воронцов , основатель интернет-сообщества «Омбудсмен полиции». — В основном страдают именно сотрудники, которые доложили о проблеме, а не их начальство. Поэтому сказать что-то по отдельности бояться, а вместе — не видят перспектив. Некоторые просто спешат уйти со службы, другие и вовсе накладывают на себя руки.

По словам Воронцова, когда сотрудник заявляет о проблемах — это сразу воспринимается в штыки. Как правило, начальник жалобщика получает выговор, а подчиненного увольняют. Однако, отмечает правозащитник, написавших жалобу сотрудников вряд ли заставят уйти — во всяком случае, не всех. Зато точно возьмут на карандаш — ведь для руководства они уже стали белыми воронами.

— В МВД вообще любят заниматься поиском Иуд, — продолжает собеседник «Ленты.ру». — Даже если полицейский пойдет в суд требовать оплату за переработку и решение будет принято в его пользу, руководители найдут, за какие «грехи» его заклевать. За свои незаконные действия они никакой ответственности не несут. Что же до нарушения закона в отношении написавших жалобу петербургских участковых, то они происходят повсеместно — где-то чаще, где-то реже.

Как отмечает Воронцов, в дежурной части по нормам положено выдавать постельные принадлежности и сухпайки. Однако, как указано в жалобе, сотрудникам приходится самим покупать еду задержанным. Возможно, это говорит о том, что кто-то из руководства занимается темными делами, и питание просто не доходит до места назначения. Но всегда могут прийти проверяющие и спросить, почему задержанные не обеспечены питанием, поэтому полицейских заставляют тратить на еду для них деньги из своей зарплаты.

— Перевозка задержанных на личной машине практикуется вообще везде, — объясняет Воронцов. — Когда приходишь устраиваться в уголовный розыск, первый вопрос — о наличии собственного транспорта. Случается, что сотрудники возят бомжей и наркоманов, туберкулезников, а на выходных своих детей в зоопарк. По закону полицейские имеют право объединяться в профсоюзы для защиты своих прав. Но каждый сотрудник до такой степени загружен работой, что ему просто не до этого. А вышестоящие инстанции вполне могут найти причину, чтобы «завернуть» таких энтузиастов. Тем не менее все полицейские должны помнить: по всем правилам и дисциплинарному уставу органов внутренних дел при поступлении незаконного приказа сотрудник МВД должен руководствоваться законом.