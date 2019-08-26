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Пилот потерял сознание в небе 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пилот авиакомпании Jet2 упал в обморок во время рейса. Об этом сообщает Mirror.
Самолет, летевший из Манчестера на португальский остров Мадейра, совершил экстренную посадку в Порту.
По случайности на борту лайнера оказался еще один летчик Jet2, который летел в отпуск. Узнав об инциденте, он предложил помощь второму пилоту, прошел в кабину и успешно посадил самолет.
Потерявшего сознание командира экипажа тут же отправили в больницу с кислородной маской. Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам и пообещали как можно скорее доставить их в пункт назначения.
В июле пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Montenegro Airlines экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание командира экипажа. Второй пилот связался с наземными службами, взял на себя управление самолетом и экстренно посадил его в аэропорту Грабцево.
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Происшествия , Порту
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