В Кривом Роге на рельсах нашли тело «ветерана АТО» с отрезанной головой

Тело участника боевых действий в Донбассе с отрезанной головой нашли на железнодорожных путях в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает полиция города.

Тело нашли 25 августа на рельсах в Ингулецком районе на промышленной дороге. Выяснилось, что погибшим оказался 29-летний «ветеран АТО» — участник боевых действий в Донбассе со стороны украинских силовиков. Он не работал на предприятии, где найдено его тело, передает УНИАН.

При этом в правоохранительных органах допускают, что мужчина погиб в результате несчастного случая.

На прошлой неделе в ДНР со ссылкой на разведку рассказывали о похожей ситуации под Мариуполем — там тоже нашли тело украинского силовика без головы на рельсах. Как утверждали в ДНР, по подозрению в убийстве сослуживца были задержаны трое военных ВСУ, которые отрезали мужчине голову и положили на железнодорожные пути, чтобы скрыть преступление.