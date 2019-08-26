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В Кривом Роге на рельсах нашли тело «ветерана АТО» с отрезанной головой 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тело участника боевых действий в Донбассе с отрезанной головой нашли на железнодорожных путях в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает полиция города.
Тело нашли 25 августа на рельсах в Ингулецком районе на промышленной дороге. Выяснилось, что погибшим оказался 29-летний «ветеран АТО» — участник боевых действий в Донбассе со стороны украинских силовиков. Он не работал на предприятии, где найдено его тело, передает УНИАН.
При этом в правоохранительных органах допускают, что мужчина погиб в результате несчастного случая.
На прошлой неделе в ДНР со ссылкой на разведку рассказывали о похожей ситуации под Мариуполем — там тоже нашли тело украинского силовика без головы на рельсах. Как утверждали в ДНР, по подозрению в убийстве сослуживца были задержаны трое военных ВСУ, которые отрезали мужчине голову и положили на железнодорожные пути, чтобы скрыть преступление.
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Происшествия , Криминал , МВД , УНИАН , Кривой Рог
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