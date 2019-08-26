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Свидетель: обвиняемый в краже картины Куинджи хранил ее вместе с шинами 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков хранил ее в подвальном помещении вместе с шинами, заявил в Замоскворецком суде столицы его коллега.
"Он спросил, можно оставить вещь на хранение, я сказал, что да. Я не знал, что это картина, предмет был завернут в куртку", — пояснил свидетель. По его словам, в этом подвальном помещении хранили шины, за это надо было заплатить 300 рублей в месяц.
По словам коллеги, хранение картины тоже было платным, но оплатить надо было позднее, уже при получении обратно.
"Я подошел, около стенки поставил и все", — отметил свидетель.
По его словам, через несколько часов к ним на работу приехала полиция.
"Представился подполковник, попросил пройти в подвал. Там уже была следственная группа, они уже стояли с картиной", — пояснил коллега обвиняемого.
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Чуприков в ходе следствия признал себя виновным и заявил, что хотел "привлечь внимание к себе". По словам адвоката, Чуприков возместил стоимость восстановительных работ — 13 тысяч рублей.
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Происшествия , Архип Куинджи , МВД , Республика Крым
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