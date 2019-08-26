Свидетель: обвиняемый в краже картины Куинджи хранил ее вместе с шинами

Обвиняемый в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым " из Третьяковской галереи Денис Чуприков хранил ее в подвальном помещении вместе с шинами, заявил в Замоскворецком суде столицы его коллега.

"Он спросил, можно оставить вещь на хранение, я сказал, что да. Я не знал, что это картина, предмет был завернут в куртку", — пояснил свидетель. По его словам, в этом подвальном помещении хранили шины, за это надо было заплатить 300 рублей в месяц.

По словам коллеги, хранение картины тоже было платным, но оплатить надо было позднее, уже при получении обратно.

"Я подошел, около стенки поставил и все", — отметил свидетель.

По его словам, через несколько часов к ним на работу приехала полиция.

"Представился подполковник, попросил пройти в подвал. Там уже была следственная группа, они уже стояли с картиной", — пояснил коллега обвиняемого.