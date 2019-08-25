В Чечне опровергли сообщения о брошенных в поезд камнях

Сообщения о камнях, брошенных в окно поезда " Петербург Махачкала " во время следования состава по территории Чечни , не соответствуют действительности, инцидент произошел на территории Дагестана , сообщил журналистам в воскресенье начальник Линейного управления на транспорте (ЛУВДТ) МВД по Чечне Али Тагиров.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в Чечне неизвестные закидали камнями состав, разбив окна.

"Сообщения о том, что в Чечне бросили камень в окно поезда "Петербург — Махачкала", не соответствуют действительности", — отметил он.

Тагиров уточнил, что "пассажирский поезд N136 тронулся со станции Гудермес в субботу в 19.12 час", а в 20.13 без происшествий пересек административную границу между Чечней и Дагестаном. При этом проведенная проверка, по его словам, установила, что инцидент произошел в 20.18, в 20.30 поезд прибыл на станцию Хасав-Юрт.

При этом представитель Чечни заявил, что опрошенный сотрудниками ЛУВДТ пассажир рассказал, как камень залетел в окно при приближении к дагестанскому городу Хасав-Юрт.

"Пассажир пятого вагона, житель Хасав-Юрта, Магомедамин Гаджиев пояснил, что в 20.05 проводник попросил сдать постель в связи с приближением к Хасав-Юрту, а через 13 минут в окно залетел камень", — рассказал Тагиров.

Он уточнил, что Гаджиев получил порезы, но от медпомощи отказался.

Тагиров добавил, что независимо от места происшествия правоохранительные органы принимают исчерпывающие меры для установления и задержания виновного.