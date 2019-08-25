Родственники погибшей в Ставрополье роженицы винят в ее смерти врачей

Родственники погибшей в роддоме села Курсавка на Ставрополье 24-летней женщины причиной ее смерти называют халатность врачей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мачеха погибшей рассказала, что 8 месяцев беременная наблюдалась в роддоме в Краснодарском крае, врачи которого говорили об отсутствии паталогий и нормальном течении беременности. Однако на последнем месяце она решила переехать поближе к мужу в село Курсавка.

Месные врачи за это время ни разу не обследовали ее. 11 августа роженницу все таки приняли и врач решила вызывать роды у женщины, поскольку якобы была невозможность родить самостоятельно.

В ходе проведения кесарева сечения беременная потеряла 700 граммов крови, после чего пожаловалась на ухудшение здоровья и проблемы с дыханием. По словам мачехи, врачей рядом не оказалось, поскольку завотделением стало нехорошо, другая врач сразу уехала по личным делам из города.

"Давление было 180, я готова была упасть. Какие-то 20 минут вопрос жизни и смерти решить не могут, сердце в любой момент не могло остановиться", — заявила врач.

24-летняя девушка умерла от инсульта, который произошел в результате произошла эмболия околоплодными водами. Следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после смерти роженицы в Ставрополье.