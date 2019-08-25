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В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд 

Lenta.ru + ещё 1 42 минуты назад
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни. Об этом сообщается в сообществе «Дагестанцы в Питере» в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия нападения. На кадрах видно разбитое окно и мужчину в крови, которому помогают другие пассажиры. Число пострадавших при этом не уточняется.
Точная дата и время происшествия не называются.
Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на представителей Северо-Кавказской железной дороги сообщил, что представители РЖД проверяют информацию о случившемся.
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Происшествия , Другое , РЖД , Махачкала , Санкт-Петербург , Чеченская Республика
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