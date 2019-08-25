В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга Махачкалу , когда он проходил по территории Чечни . Об этом сообщается в сообществе «Дагестанцы в Питере» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия нападения. На кадрах видно разбитое окно и мужчину в крови, которому помогают другие пассажиры. Число пострадавших при этом не уточняется.

Точная дата и время происшествия не называются.