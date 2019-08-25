Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турист из Новороссийска сорвался с тарзанки в горах Кабардино-Балкарии 

News.ru + ещё 4 53 минуты назад
Фото: SKas/Wikimedia Commons
Спасатели ищут туриста из Новороссийска, который сорвался с тарзанки в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло в Чегемском ущелье. Девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС обследуют этот район в поисках мужчины. По предварительным данным, сорвавшийся джампер не подаёт признаков жизни, передаёт «Интерфакс».
Как ранее писал News.ru, грузинские спасатели эвакуировали с горы Ушба в Грузии двух граждан России, которые пострадали во время восхождения на вершину. При подъёме на гору один из россиян повредил ноги и не мог самостоятельно передвигаться, что произошло со вторым — неизвестно, но он также пострадал.
News.ru: последние новости
Стала известна причина ДТП, в котором погиб режиссёр Игорь Хомский Из колонии под Ростовом сбежал осуждённый за убийство Задержаны сотрудники турецкого отеля, где пострадала девочка из РФ
Происшествия , МЧС , Интерфакс , Кабардино-Балкарская Республика , Новороссийск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле назвали условие для нормандского саммита16
В Чечне забросали камнями поезд из Петербурга70
В убийстве в Берлине увидели руку Москвы58
Отказавшегося помочь росгвардейца уволили52
Россию предложили заменить Украиной в G7395
Видео
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
01:20
Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке
Украина В мире
02:15
Крымские татары ответили на предложение Зеленского
Политика В мире
05:38
Легендарное мифическое существо сняли на видео
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение