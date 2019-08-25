Турист из Новороссийска сорвался с тарзанки в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели ищут туриста из Новороссийска , который сорвался с тарзанки в горах Кабардино-Балкарии , сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в Чегемском ущелье. Девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС обследуют этот район в поисках мужчины. По предварительным данным, сорвавшийся джампер не подаёт признаков жизни, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, грузинские спасатели эвакуировали с горы Ушба в Грузии двух граждан России, которые пострадали во время восхождения на вершину. При подъёме на гору один из россиян повредил ноги и не мог самостоятельно передвигаться, что произошло со вторым — неизвестно, но он также пострадал.