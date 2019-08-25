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Казаки избили туриста в Геленджике 

Рамблер 5 минут назад
Фото: РИА Новости
В интернете появилось видео драки казаков с туристом из-за просьбы сфотографироваться. Инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города, сообщает инстаграм-канал «ЧП Геленджик».
Очевидцы пишут, что молодой человек хотел сфотографироваться с казаками. Однако они ему отказали, заявив, что находятся «при исполнении». Спор быстро перерос в кровавую драку.
«Вот такой вот день города… Суть конфликта: Парень хотел сфоткаться с казаками, сел на лавочку с двумя казаками, они сказали «мы при исполнении, не фоткай». Парень ответил «и что, что при исполнении?» и понеслась, поворачиваюсь, вокруг него лежачего уже 8 человек бьют», — написал автор ролика.
Происшествия , Геленджик
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