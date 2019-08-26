Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое росгвардейцев уснули на службе и поплатились 

Lenta.ru + ещё 13 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Краснодаре двух росгвардейцев уволили за то, что они уснули на службе. Об этом в понедельник, 26 августа, в пресс-службе Первомайского районного суда сообщили РИА Новости.
По данным судебных актов, бойцы управления вневедомственной охраны Росгвардии во время несения службы заехали на территорию больницы, поскольку один из них жаловался на боли в спине.
Сотрудники уснули, а затем к ним подошли неизвестные и сообщили, что около часа снимают на видео их отдых в служебной машине.
Данный ролик был обнаружен при мониторинге YouTube. Информация об этом попала в рапорт, что и послужило основанием для проведения служебной проверки.
Приказом руководства росгвардейцы привлечены к дисциплинарной ответственности в виде увольнения из органов внутренних дел. Отмечается, что сотрудники пытались обжаловать это решение.
23 августа сообщалось об аресте сотрудника брянской полиции, который устроил драку с 17-летним подростком в кафе. Полицейский несколько раз ударил того по голове, после чего пострадавший упал и ударился головой о ступеньки. В машине скорой помощи подросток потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.
Последние новости
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Sukhoi Superjet оказался кому-то нужен после аварий и катастроф ГЛОНАСС перестал быть глобальным
Комментарии
Происшествия , Безопасность , Росгвардия , МВД , РИА Новости , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8268
Телеведущий оскорбил проголосовавших за Зеленского украинцев9
Кремль пообещал ответ на ракетные испытания США64
Выброс был: что происходит в Северодвинске144
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США17
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
00:32
Донбасс забросали агитационными листовками на русском языке
В мире
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение