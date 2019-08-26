Двое росгвардейцев уснули на службе и поплатились

Краснодаре двух росгвардейцев уволили за то, что они уснули на службе. Об этом в понедельник, 26 августа, в пресс-службе Первомайского районного суда сообщили РИА Новости.

По данным судебных актов, бойцы управления вневедомственной охраны Росгвардии во время несения службы заехали на территорию больницы, поскольку один из них жаловался на боли в спине.

Сотрудники уснули, а затем к ним подошли неизвестные и сообщили, что около часа снимают на видео их отдых в служебной машине.

Данный ролик был обнаружен при мониторинге YouTube. Информация об этом попала в рапорт, что и послужило основанием для проведения служебной проверки.

Приказом руководства росгвардейцы привлечены к дисциплинарной ответственности в виде увольнения из органов внутренних дел . Отмечается, что сотрудники пытались обжаловать это решение.

23 августа сообщалось об аресте сотрудника брянской полиции, который устроил драку с 17-летним подростком в кафе. Полицейский несколько раз ударил того по голове, после чего пострадавший упал и ударился головой о ступеньки. В машине скорой помощи подросток потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.