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Командир А321 Дамир Юсупов рассказал, как удалось пересилить страх 

News.ru 3 часа назад
Фото: vk.com/le.aviateur
Командир А321, экстренно севшего в Подмосковье, Дамир Юсупов рассказал, как ему удалось пересилить свой страх и спасти более 200 пассажиров.
Иногда кажется, что кроме страха ничего не существует. Но это не так. Нет ничего сильнее, чем вера и воля. Если бы мы почувствовали страх, совершить подобное было бы гораздо сложнее, — признался пилот.
ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Ранее Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев предложил оставить хвост экстренно приземлившегося в Жуковском самолёта Airbus A321 как мемориал, писал News.ru.
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