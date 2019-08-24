Командир А321 Дамир Юсупов рассказал, как удалось пересилить страх

Командир А321, экстренно севшего в Подмосковье , Дамир Юсупов рассказал, как ему удалось пересилить свой страх и спасти более 200 пассажиров.

Иногда кажется, что кроме страха ничего не существует. Но это не так. Нет ничего сильнее, чем вера и воля. Если бы мы почувствовали страх, совершить подобное было бы гораздо сложнее, — признался пилот.

Дамир Юсупов: «Если бы мы почувствовали страх, совершить подобное было бы гораздо сложнее» pic.twitter.com/4Wk0Sxh8sE— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 августа 2019 г.

ЧП произошло 15 августа. Самолёт выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели лайнера попали птицы. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.