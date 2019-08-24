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Вертолет разбился на Кубани 

Рамблер + ещё 7 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае, пилот погиб. ЧП произошло в Каневском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах края.
«В районе станицы Челбасская Каневского района упал вертолет. По предварительным данным, погиб один человек, это пилот», — сказал собеседник.
Вертолет, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, выполнял сельскохозяйственные работы. При ударе о землю он загорелся, пожар потушили спасатели.
Телеграм-канал 112 опубликовал фото с места ЧП.
t.me/ENews112/6115
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
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