Вертолет разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае , пилот погиб. ЧП произошло в Каневском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах края.

«В районе станицы Челбасская Каневского района упал вертолет. По предварительным данным, погиб один человек, это пилот», — сказал собеседник.

Вертолет, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, выполнял сельскохозяйственные работы. При ударе о землю он загорелся, пожар потушили спасатели.

Телеграм-канал 112 опубликовал фото с места ЧП.