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На западе Украины сломали бюст советскому партизану 

RT на русском 1 час назад
Фото: © rv.npu.gov.ua
В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советскому партизану Николаю Приходько.
Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции страны.
«Повреждённый бюст Николаю Приходько на улице Олеся Гончара районного центра обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции 24 августа… Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный отбил голову бюста советскому партизану», — указывается в заявлении.
Уточняется, что полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия. Кроме того, согласно решению горсовета Здолбунова принято решение о демонтаже памятника и его передаче в районный музей.
Ранее в Полтаве неизвестные вандалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.
В июне в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.
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