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Таксисты устроили массовую драку на парковке у аэропорта Шереметьево. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
В Сети опубликованы кадры массовой драки, произошедшей, как утверждают авторы видео, в минувшую пятницу, 23 августа, на парковке неподалеку от терминала F столичного аэропорта Шереметьево.
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Участниками конфликта стали таксисты. Известно, что несколько человек получили травмы, для оказания помощи на место противостояния приезжала бригада скорой медицинской помощи.
По словам отдельных очевидцев, в драке принимали участие сотрудники службы охраны, однако на данный момент официального подтверждения этих сведений нет.
Причины, побудившие мужчин попытаться решить вопрос силой, пока не разглашается.
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Происшествия , Видео , Криминал , Аэропорт Шереметьево
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