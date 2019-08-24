Слепую женщину не пустили в автобус из-за собаки-поводыря

Водитель автобуса отказался везти жительницу Уфы из-за собаки-поводыря. Передвигаться женщина без питомца не могла, так как является незрячей. После инцидента прокуратура республики начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Надзорное ведомство инициировало проверочные мероприятия по факту отказа в предоставлении услуги перевозки жительнице Уфы с ограниченными возможностями по зрению, поскольку при ней имелась собака-проводник», — сказано в сообщении.

Как пишет агентство «UfacityNews», 23 августа Ксения Минелбаева вместе с дочерью направлялась на выставку животных. Однако доехать до места назначения на автобусе у семьи не получилось из-за конфликта с водителем.

«Он так на меня наехал, так на меня наорал, вообще. Кричал на весь автобус, чтобы я показала ему документы. Пришлось доставать паспорт собаки, хотя по специальной шлейке с соответствующей надписью и так понятно, что это собака-проводник», — поделилась Минелбаева.

Она добавила, что мужчина не успокоила даже после того, как она показала ему документы на питомца. Затем женщина пригрозила прокуратурой

«Он не успокоился. Кричал, что, если мы не выйдем, то он вообще никуда не поедет», — подчеркнула женщина.

В итоге матери с ребенком пришлось покинуть салон. Однако Минелбаева записала под диктовку пассажиров номер автобуса и обратилась в прокуратуру.