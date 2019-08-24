Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слепую женщину не пустили в автобус из-за собаки-поводыря 

360tv.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Водитель автобуса отказался везти жительницу Уфы из-за собаки-поводыря. Передвигаться женщина без питомца не могла, так как является незрячей. После инцидента прокуратура республики начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Надзорное ведомство инициировало проверочные мероприятия по факту отказа в предоставлении услуги перевозки жительнице Уфы с ограниченными возможностями по зрению, поскольку при ней имелась собака-проводник», — сказано в сообщении.
Как пишет агентство «UfacityNews», 23 августа Ксения Минелбаева вместе с дочерью направлялась на выставку животных. Однако доехать до места назначения на автобусе у семьи не получилось из-за конфликта с водителем.
«Он так на меня наехал, так на меня наорал, вообще. Кричал на весь автобус, чтобы я показала ему документы. Пришлось доставать паспорт собаки, хотя по специальной шлейке с соответствующей надписью и так понятно, что это собака-проводник», — поделилась Минелбаева.
Она добавила, что мужчина не успокоила даже после того, как она показала ему документы на питомца. Затем женщина пригрозила прокуратурой.
«Он не успокоился. Кричал, что, если мы не выйдем, то он вообще никуда не поедет», — подчеркнула женщина.
В итоге матери с ребенком пришлось покинуть салон. Однако Минелбаева записала под диктовку пассажиров номер автобуса и обратилась в прокуратуру.
360tv.ru: последние новости
Погрузчик врезался в самолет в Шереметьево Коллекторы обстреляли жителя Красногорска и его дочь Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Комментарии2
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Победа» сделала официальное заявление376
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии126
Песков рассказал о недовольстве Путина191
В РПЦ высказались о проклятиях священника в адрес «Победы»4
Лену Ленину ограбили во Франции13
Видео
01:44
«Победа» сделала официальное заявление
Общество
01:24
Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского
В мире Украина
01:03
Путин дал поручение по пенсиям
Политика
12:15
Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага
Общество
01:24
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро
В мире Украина
01:56
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
Украина В мире
03:21
Как шахидки уничтожили Ту-134 и Ту-154
Происшествия Статьи
08:05
Крутой принял решение по «Новой волне»
Шоу-бизнес
01:13
«Большая семерка» столкнулась с проблемами
В мире Статьи
01:13
Неожиданный поворот: Россию заменят Украиной в G7
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение