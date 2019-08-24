В Подмосковье коллекторы обстреляли мужчину-должника и его ребенка.
Инцидент произошел в Красногорске 23 августа. Сообщается, что коллекторы применили пневматический пистолет.
Мужчину и его 9-летнюю дочь подкараулили у подъезда дома двое неизвестных. Они представились сотрудниками банка и потребовали вернуть долг. Сначала должнику пригрозили пневматическим пистолетом. Затем прозвучали выстрелы, приводит подробности РенТВ.
Отец и дочь получили ранения ног.
Полиция начала проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по Московской области.
«Поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребенком. Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета», — заявили в полиции.