«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»

Американские власти больше четырех лет не могли найти миллионера, подозреваемого в убийстве. Он пустил полицию по ложному следу, а сам переоделся в женское платье, перешел границу с чемоданом наличных и затерялся в другой стране. Его искали по всему миру — даже на Украине и в Японии . Чтобы избежать ареста, беглец работал помощником официанта и притворялся шпионом. «Лента.ру» выяснила, где он прятался.

10 октября 2012 года Питер Чедвик не забрал сыновей из школы. После уроков школьный автобус высадил мальчиков у оживленного перекрестка в Ньюпорт-Кост. Обычно там они встречали отца, который подвозил их домой на машине, но в тот день он почему-то не приехал. По мобильному телефону тоже никто не отвечал.

Братьям помогла соседка. Она хорошо знала их мать — приветливую иммигрантку из Малайзии Кви Чу Лим. Со стороны ее жизнь казалась идиллией. Кви познакомилась с будущим мужем в конце 1980-х, когда оба учились в университете. Питер был сыном состоятельного предпринимателя из Великобритании и после переезда в США занялся инвестициями в недвижимость. Бизнес процветал, поэтому супруги ни в чем себе не отказывали. У семьи был особняк в охраняемом жилом комплексе к югу от Лос-Анджелеса , младшие сыновья ходили в отличную частную школу, а старший учился в пансионе.

Только лучшие подруги Кви догадывались, что ее брак переживает не лучшие времена. Она почти не сомневалась, что муж ей изменяет. Однажды она подсмотрела, что Питер искал в интернете. Судя по запросам вроде «китаянки массажистки эскорт» или «Team Tijuana эскорт девушки», он встречался с проститутками. Помимо этого, его интересовали цены на аборты и способы пыток. Зачем — не хотелось и думать.

Кви понимала, что муж ведет двойную жизнь, часто плакала, но все равно не хотела разводиться — боялась, что это повредит детям, которых считала смыслом своей жизни. Она была одержима их успеваемостью, дотошно следила за выполнением домашних заданий и хотела устроить на дополнительные занятия по математике. Такая мать не могла не заметить, что дети не вернулись из школы вовремя.

Поначалу соседка думала, что произошло какое-то недоразумение. Поскольку родители мальчиков так и не объявились, она довезла их до дому. Дверь никто не открыл, поэтому она отвела их к себе и накормила, а потом еще раз набрала телефонный номер Кви и Питера. Но там по-прежнему никто не отвечал. Соседка поняла, что нужно звонить в полицию.

Убийство

Дом был пуст, причем хозяева явно уходили в спешке. Кто-то разложил на кухонном столе тарелки и продукты, будто собирался готовить обед, но в последний момент передумал. Ванная комната была засыпана осколками разбитой красной вазы и декоративной банки с ракушками. На стене полицейские нашли едва заметные капли крови. Мобильный телефон Кви был подключен к зарядному устройству, рядом лежало ее обручальное кольцо.

Через день Питер объявился на автозаправке в шести километрах от мексиканской границы. Он позвонил в службу 911 и начал причитать: «Они забрали ее, они забрали ее». «Кто забрал?» — переспросил диспетчер. «Мужик, который залез ко мне в дом, — объяснил Питер. — Он… он привез меня сюда. И у него есть друг… По-моему, они направляются… могут направляться в Мексику или еще куда-то». Он утверждал, что воры убили Кви и забрали ее тело с собой.

В полиции Питер описал случившееся по-другому. По его словам, он услышал вопли жены, когда работал у себя в кабинете. Оказалось, что на Кви напал маляр по имени Хуан, которому они заплатили за покраску перил. На глазах у Питера он утопил женщину в ванне, а затем, угрожая тупым перочинным ножом, заставил вытащить ее из воды, завернуть в одеяло и отнести в машину. Хуан с телом сел на заднее сиденье Lexus и велел ехать на юг. В городке у границы он встретил приятеля, которого звали Чи. На заправке они забрали тело, погрузили в свой пикап и уехали в Мексику.

Эта история с самого начала не внушала доверия. Камеры видеонаблюдения сняли Lexus у ворот охраняемого жилого комплекса и возле въезда на платное шоссе. Судя по видеозаписям, у Питера не было попутчиков. Кроме того, мужчина не мог объяснить, почему его тело покрыто синяками и царапинами, а на запястье видны следы зубов. Все указывало на то, что предприниматель убил жену сам и выдумал Хуана, чтобы запутать полицию.

Через шесть часов после звонка с автозаправки Питера Чедвика арестовали. Он не был ни удивлен, ни возмущен, но на этом его откровения закончились. Предприниматель нанял хороших адвокатов, перестал болтать и отрицал все обвинения.

Полиция всю неделю прочесывала юг Калифорнии в поисках тела. На восьмой день останки женщины нашли в мусорном контейнере в безлюдном районе соседнего округа. Сверху лежала сумочка с документами Кви и 10 тысячами долларов наличными. Как выяснилось потом, содержимое контейнера не затерялось на свалке по чистой случайности. Его должны были вывезти на следующий день после убийства, но мусоровоз не приехал из-за задержки с оплатой.

Вскрытие показало, что женщину задушили. По версии следствия, Питер убил жену после разговора о разводе. Первоначально его обвиняли в убийстве с отягчающими обстоятельствами, связанными с финансовой выгодой. По этой статье предпринимателю грозил пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения. Позднее из обвинительного заключения исчезло упоминание отягчающих обстоятельств: не хватило доказательств, что супруги ругались именно из-за денег.

Питер был готов на все, чтобы оказаться на свободе. Суд согласился выпустить его из тюрьмы под залог в миллион долларов (по другой информации, полтора миллиона долларов). Он немедленно выплатил назначенную сумму и выполнил другие требования: переехал к отцу в Санта-Барбару и сдал паспорта Великобритании и США.

В течение следующих двух лет Питер исправно ходил в суд и ждал приговора. Так продолжалось до января 2015 года. За день до очередного судебного заседания он снова исчез, и на этот раз надолго.

Побег

Перед исчезновением Питер снял со своих банковских счетов и кредитных карт не менее миллиона долларов. Отец Питера рассказал полицейским, что сын тяжело переживал несправедливые обвинения. Он опасался, что тот мог покончить с собой. Но для того, чтобы наложить на себя руки, такие деньги не нужны. Зато для побега они определенно не помешают.

Дом в Санта-Барбаре обыскали и нашли оставленные Питером книги. Оказалось, что он читал о том, как выдавать себя за других людей, уходить от слежки и избегать контактов с властями. Кроме того, у него имелась литература о жизни в Канаде и чек из аэропорта в Сиэтле. Оттуда всего 200 километров до канадского Ванкувера, причем граница проходит через глухие леса, где некому проверять документы. Такой маршрут — находка для беглеца или контрабандиста. Во времена сухого закона им пользовались бутлегеры, которые везли в США запретный алкоголь.

Полицейские выяснили, что перед побегом Питер дважды нарушил судебный запрет, побывав в Пенсильвании и Сиэтле. Обе поездки остались незамеченными. «Он хотел проверить на прочность ограничения правоохранительных органов и предписаний суда, — считает сержант полиции Ньюпорт-Бич Курт Депвег. — То, что произошло после этого, — или, точнее, то, чего не произошло, — подтвердило его догадку: никто не следит за ним постоянно».

За день до последнего судебного заседания из дома в Санта-Барбаре вышла неизвестная женщина с чемоданом и села в такси до аэропорта. По версии следствия, это был переодетый Питер Чедвик. В аэропорту он избавился от женской одежды и появился в зале ожидания, где его сняли камеры видеонаблюдения. Через несколько часов он сел в другое такси и уехал в неизвестном направлении.

Беглеца два года искали в Канаде. Постепенно сыщики поняли, что их специально пустили по ложному следу. У Питера были родственники в Австралии и Великобритании, он часто ездил в Китай, Малайзию и Таиланд. С миллионом долларов в кармане нетрудно добраться до любой точки планеты. «Питер может быть где угодно, — рассуждал глава полиции Ньюпорт-Бич Джон Льюис. — Ему хватило средств, чтобы обойти наложенные на него ограничения, и он использовал каждую возможность, чтобы замести следы».

Некоторые признаки свидетельствовали о том, что Питер мог залечь на дно в Японии. Другие страны тоже были под подозрением. «Следы вели во множество стран, в их число входили Украина, Мексика, Белиз и Панама, — вспоминает сотрудник Службы маршалов США Крейг Маккласки. Следователи методично проверяли версию за версией, но беглеца нигде не было. Чтобы подогреть интерес к расследованию, полиция Ньюпорт-Бич записала многосерийный подкаст про убийство Кви Чу Лим. Ставка была на то, что он привлечет возможных свидетелей и заставит Питера понервничать.

Служба маршалов США пообещала выплатить 25 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту беглого предпринимателя. Еще одну награду в 75 тысяч долларов назначили частные лица.

Арест

Питер не поехал в Канаду, а, как и в день убийства, отправился на юг — в Мексику. Сначала он путешествовал по курортам и останавливался в роскошных отелях. Это был приятный, но чересчур заметный и к тому же расточительный образ жизни. Питер понимал, что даже миллион долларов рано или поздно кончится, и в его положении до этого лучше не доводить.

Когда в дорогих гостиницах стали требовать документы, беглец сменил их на менее щепетильные мотели и хостелы. Кроме того, он раздобыл пачку поддельных удостоверений личности. Теперь его звали не Питер Чедвик, а Пол Кук , Пол Крейг или Джон Франклин — как именно, зависело от ситуации и желания.

На крайний случай у него имелась фиктивная бумага, согласно которой он служил аналитиком неких спецслужб, имеющим доступ к информации с грифом „Секретно“. Она производила неизгладимое впечатление на простых полицейских из мексиканской глубинки.

В последнее время Питер снимал скромную квартиру в Сан-Андрес-Чолула. У этого городка имелось важное достоинство: его облюбовали экспаты, поэтому на улицах всегда хватало иностранцев. В других местах Питер казался белой вороной, а тут на него никто не обращал внимания. Чтобы не вызывать подозрений (и заодно экономить деньги), он устраивался помощником официанта или находил другие подработки. На досуге беглый предприниматель играл в теннис — это была единственная уступка его прежним вкусам.

В июле 2019 года в Службу маршалов США поступила информация, что Питер Чедвик скрывается в Мексике. При помощи мексиканской полиции его выследили на новом месте жительства — в городе Атлиско, расположенном в 30 километрах от Сан-Андрес-Чолула. Четвертого августа беглеца арестовали и на следующий же день экстрадировали в США. При обыске у него нашли пачки денег и поддельные документы.

На этот раз суд отказался отпускать его под залог, поэтому приговора придется ждать за решеткой. Если вина его будет доказана, Питер выйдет из тюрьмы не раньше чем через 25 лет. Судебный процесс продолжится 16 сентября.