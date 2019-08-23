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Врачи сбежали из операционной после смерти роженицы 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Фото: depositphotos.com
В селе Курсавка Ставропольского края во время операции кесарева сечения умерла 24-летняя роженица. Об этом сообщает «Кавказ Пост».
Во время операции пациентка потеряла полтора литра крови, ребенок остался жив.
Родственники погибшей обвиняют в случившемся врачей. Они утверждают, что днвушке ввели двойную дозу промедола, а потом оставили одну в реанимации.
Предположительно, после ухудшения состояния роженицы врач уехала домой, сославшись на то, что ее смена закончилась. 72-летняя акушерка, в свою очередь, сказала, что у нее повысилось давление, и отправилась делать себе капельницу. К роженице приехала санавиация, но спасти пациентку не удалось.
СК РФ проводит проверку в связи с произошедшим.
Происшествия , Общество , СКР , Ставропольский Край
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