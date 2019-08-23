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Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
В селе Курсавка Ставропольского края роженица скончалась на операционном столе больницы. Об этом сообщает портал «Кавказ пост».
По информации издания, причиной смерти 24-летней девушки стало то, что пациентке выполняли операцию кесарева сечения, и она потеряла много крови: речь может идти о полутора литрах. Родственники погибшей, в свою очередь, винят врачей — якобы они ввели двойную дозу промедола, а затем оставили ее одну в реанимации.
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти девушки. В частности, 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская заявила, что ушла из-за того, что начала испытывать проблемы с давлением. Рядом осталась еще одна врач Эсет Бузуртанова, но та сообщила, что ее супруг попросил срочно приехать домой, и она также ушла.
Отмечается, что перед этим медики зафиксировали у девушки ухудшение состояния. В больнице, к тому же, оказалась сломана кислородная маска. Известно, что ребенок остался жив. В ситуации разбирается Следственный комитет России.
В июле стало известно, что беременная жительница Уфы пожаловалась, что в клинике Башкирского государственного медицинского университета, куда она легла на сохранение, ей предложили «стульчик в коридоре» вместо палаты. Руководство заведения объяснило это тем, что в роддоме не хватает мест в палатах.
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Происшествия , Другое , Общество , СКР
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