Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота" , который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево" , пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

При этом собеседник опроверг сообщения о том, что причиной отмены рейса стал запах гари в салоне.

Согласно данным онлайн-табло, SSJ100-9 "Аэрофлота", выполняющий рейс SU168, должен был вылететь в 17.20 мск.

"Пассажиры уже сели на борт, но вынуждены были вернуться — по техническим причинам вылет задержали", — сказали в пресс-службе аэропорта.

По информации собеседника, за пассажирами в 22.30 должен прилететь резервный борт, на котором они ориентировочно в 23.00 вылетят в Москву.