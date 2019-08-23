Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось

Врачи зафиксировали незначительное улучшение состояния девочки, пострадавшей в отеле турецкого города Бодрум

Как сообщает ТАСС, прибывшие для оказания помощи ребёнку российские медики осмотрели пациентку 23 августа. Девочка до сих пор находится в глубокой коме, однако совместные действия врачей из РФ и их турецких коллег позволили добиться уменьшения частоты пульса и снижения сердечной недостаточности.

Ожидается, что в ближайшее время девочке сделают компьютерную томограмму. До этого турецкие врачи утверждали, что провести процедуру невозможно, так как девочка не транспортабельна.

Представители страховой компании, обслуживающей пострадавшую семью, подтвердили, что речь идёт о страховом случае. Проживание родителей в Турции после завершения турпутёвки обеспечивается туроператором.

Несчастный случай в отеле «Санхилл» произошёл 18 августа. Девочку из России затянуло в трубу бассейна во время купания, сообщал News.ru.