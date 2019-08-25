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Врачи раскрыли результаты томографии пострадавшей в Турции девочки 

ТК «Звезда» + ещё 35 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сейчас пострадавшая находится в коме.
Медики продолжают бороться за жизнь 12-летней девочки, пострадавшей в бассейне отеля на турецком курорте.
Состояние ребенка по-прежнему критическое. При первой попытке переключить пострадавшую на новый аппарат ИВЛ у девочки упало артериальное давление и ухудшилась вентиляция легких. Было принято решение прервать транспортировку.
Повторная попытка, осуществленная спустя время, увенчалась успехом.
Компьютерную томографию пациентка перенесла удовлетворительно.
«Исследование подтвердило серьезную тяжесть состояния», — рассказал главный детский анестезиолог-реаниматолог комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимир Копылов.
Он добавил, что уже в ближайшие дни девочку могут транспортировать обратно в Россию.
Напомним, 18 августа руку 12-летней девочки затянуло в трубу на дне бассейна в Турции. Ребенка удалось спасти. Девочку экстренно госпитализировали, сейчас пострадавшая находится в коме.
В связи трагическим инцидентом российская и турецкая стороны договорились о проведении ежедневных консультаций по состоянию ребенка.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Копылов , Турция
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