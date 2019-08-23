«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену

Челябинской области суд отправил в СИЗО 51-летнего местного депутата Азата Зарипова , обвиняемого в убийстве жены. В ходе допросов мужчина признался, что в последние месяцы между ними с супругой пошел разлад: женщина активно пыталась поправить финансовое положение семьи и в итоге влезла в долги. В день трагедии она нагрубила мужу и сообщила, что уходит к любовнику, чем вывела его из себя: Зарипов взял ружье и выстрелил в жену дважды на глазах у малолетних детей.

В Челябинской области Карталинский суд на два месяца отправил в следственный изолятор 50-летнего депутата местного собрания Азата Зарипова, который обвиняется в убийстве своей жены Елены. Об этом сообщает портал «Челябинск онлайн».

«Я готов понести любое наказание, — заявил Зарипов в суде. — Ни на кого не собираюсь давить. Я виноват и очень сильно виноват. Во всем раскаиваюсь, оправданий себе не нахожу».

Мужчина также признался, что всегда был очень ревнивым, так как имел «печальный опыт» с первой супругой, которая ему изменяла. По словам обвиняемого, в последние месяцы Елена начала отдаляться от него: разговаривала по-хамски, отказывала в близости, а также поставила пароль на телефон. Кроме того, женщина активно пыталась пополнить просевший бюджет семьи и участвовала в рискованный проектах — в частности ввязалась в финансовую пирамиду.

«Елена начала паролить телефон, стала общаться со многими мужчинами. Также начала заниматься интернет-трейдингом, и мужчины начали звонить ей даже по ночам. На почве ревности психовал, и злоба копилась», — цитирует слова депутата портал Ura.ru.

Челябинский чиновник также рассказал правоохранителям, что 20 августа, в день трагедии, жена заяивла ему, что собирается забрать детей и уехать жить к новому любовнику. «В мае этого года все ухудшилось. Она сказала, что стала переписываться с Антоном из Новосибирска. В июне 2019 года тот признался ей в любви», — рассказал Зарипов.

Как сообщает «Челябинск онлайн» со ссылкой на протокол допроса обвиняемого, после этого мужчина ушел из дома и купил себе несколько бутылок пива, хотя уже 11 лет находился в завязке. Выпив немного, он отправился к родителям неверной супруги, чтобы попросить у них помощи. Выслушав зятя, отец Елены сразу же позвонил дочери, однако та в ответ только нагрубила ему и положила трубку.

Не найдя решения проблемы, Зарипов отправился вместе с товарищем в гараж, где выпил еще несколько бутылок и пошел домой. Там его ждала жена, которая с порога нагрубила ему в нецензурной форме. Не простив оскорбления, мужчина отправился в кладовку, взял свое ружье и прошел в спальню. За ним побежал 11-летний сын с криком «Папа, папа, не надо!», однако даже это не сбило решительный настрой Зарипова.

По версии СК, Зарипов подошел к супруге вплотную и приставил ружье к ее животу. Елена его отодвинула, поэтому первый выстрел пришелся в ногу. После того как она упала, муж выстрелил в нее еще раз. На шум прибежали дети: на их глазах Зарипов пощупал пульс жены и ушел.

«Изначально желал ей смерти, этого и добился. Также понимал, что совершаю убийство в присутствии детей», — заявил обвиняемый в ходе допроса, сообщает 74.ru.

Выйдя из дома, Зарипов сел в свой автомобиль, позвонил отцу Елены и во всем признался. После этого он уехал к другу в поселок Вишневый. Туда к нему и приехала полиция.

По воспоминаниям соседей, Зариповы всегда были идеальной семьей — жили в обычной квартире на первом этаже панельной пятиэтажки, всегда были приветливыми и никогда не скандалили. «Он всегда всем помогал, а она была такой активной, веселой. Старшей по подъезду была» — рассказал житель поселка Локомотивный, где жила семья.

Зариповы познакомились в местной больнице 10 лет назад. Ранее оба уже состояли в браке: у Азата были двое взрослых детей, у Елены — маленький сын. После свадьбы у них родились еще двое детей, которым сейчас семь и три года.

«Он к пасынку относился, как к родному, возил с собой на рыбалку. А младшие постоянно к нему в больницу бегали. Очень любил детей и ее любил, хотя и ревновал в последнее время. До сих пор не можем поверить», — вспоминает соседка.

По словам Николая Макарова, знакомого с Зариповым с детства, депутат всегда увлекался активными видами отдыха, к которым пытался приобщить всю семью. Вместе с сыновьями он часто катался на снегоходе, а также вывозил их на охоту. Именно поэтому в доме хранились два ружья.

«Он охотник и рыбак с большой буквы. Его сын постоянно был с ним. Фотография есть: мальчик на две трети своего роста достал щуку, Азат всё хвалился», — рассказал мужчина изданию News.ru.

Макаров также отметил, что никогда не замечал между супругами разлада. «Лена, да она даже хмурая на работу не приходила. Не то чтобы там с синяками или ещё чем, это исключено», — пояснил он. По его словам, Зарипов считался в городе очень уважаемым человеком — он проработал в муниципальном собрании 19 лет. При этом на выборах всегда получал большое количество голосов.