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В Берлине застрелили уроженца Чечни 

Рамблер + ещё 8 12 минут назад
Фото: Reuters
В Берлине застрелили исламиста из Чечни, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bild.
Сообщается, что убийство произошло парке Кляйнер Тиргартен. Выстрел произвел человек на велосипеде.
Прибывшие на место преступления правоохранители оцепили район и организовали операцию по поиску стрелявшего. Над телом убитого поставили тент, чтобы дождь не смыл улики.
Полиция предполагает, что оружие, из которого был произведен выстрел, было выброшено в реку, которая находится менее чем в 100 метрах от места убийства. В настоящий момент ее прочесывают водолазы.
В твиттере берлинской полиции позже сообщили о задержании подозреваемого, однако никаких подробностей операции не привели.
Происшествия , Криминал , Bild , Lenta.ru , Чеченская Республика
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