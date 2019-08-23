Сообщается, что убийство произошло парке Кляйнер Тиргартен. Выстрел произвел человек на велосипеде.
Прибывшие на место преступления правоохранители оцепили район и организовали операцию по поиску стрелявшего. Над телом убитого поставили тент, чтобы дождь не смыл улики.
Полиция предполагает, что оружие, из которого был произведен выстрел, было выброшено в реку, которая находится менее чем в 100 метрах от места убийства. В настоящий момент ее прочесывают водолазы.
В твиттере берлинской полиции позже сообщили о задержании подозреваемого, однако никаких подробностей операции не привели.