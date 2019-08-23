Исламиста из Чечни застрелили в Берлине

В Берлине неизвестный человек на велосипеде застрелил мужчину и скрылся. Погибший был выходцем из Чечни и известным полиции исламистом, сообщает таблоид Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что инцидент произошел в парке Клйянер Тиргартен. Очевидцы стрельбы вызвали полицейских. Представители стражей порядка сообщили, что оцепили район и организовали поисковую операцию, в которой был задействован вертолет, а над телом убитого поставили тент, чтобы улики не пострадали от погоды. В реке у моста, находящегося в менее чем 100 метрах от места преступления, водолазы ищут орудие убийства.

Агентство «Интерфакс» обращалось к берлинским полицейским за подробностями дела, но они отказались что-либо комментировать, сославшись на то, что расследование ведет прокуратура . Позже в этот же день в Twitter полиции этого района немецкой столицы появилось сообщение о задержании подозреваемого. В нем также говорится, что никаких других сведений разглашать нельзя из-за нужд следствия.

Ровно год назад в Германии арестовали россиянина Магомеда-Али С., подозреваемого в подготовке теракта. По данным СМИ, он также является выходцем из Чечни.