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Трех сотрудников СИЗО «Кресты» уволили после проверки 

360tv.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
ФСИН нашла многочисленные нарушения в «Крестах» в Петербурге. По результатам проверки уволили трех сотрудников следственного изолятора. Еще 20 работников учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.
«По результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников СИЗО-1 и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы ФСИН России.
В ведомстве также сообщили, что среди привлеченных к ответственности, помимо рядовых сотрудников, есть и руководители СИЗО.
Проверки начались после появления в Сети видео, на котором одни заключенные избивают и пытают других в так называемой «пресс-хате» — камере, где при помощи насилия выбивают информацию, признания и показания против себя.
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что заключенный на видео взял чужие сигареты без спроса. Случился бытовой конфликт и последующее избиение.
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Происшествия , Криминал , Валерий Максименко , ФСИН , Интерфакс , Санкт-Петербург
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