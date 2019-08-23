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Летевший из Израиля самолет экстренно сел в Сочи со второй попытки 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Летевший из израильского Тель-Авива самолет был вынужден срочно приземлиться в Сочи, но смог сделать это только со второй попытки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным, аварийная ситуация была создана из-за разрушения пневматики левого основного колеса.
По некоторым данным, на борту самолета находились около 160 пассажиров.
Источник не стал уточнять подробности, но отметил, что пилоты смогли посадить воздушное судно со второго раза.
"Самолет благополучно приземлился", — добавил источник.
Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку из-за проблем с сердцем у девочки.
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Происшествия , Уральские авиалинии , Израиль , Сочи
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