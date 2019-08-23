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Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.
Эксперты не считают, что это связано с участием медика в ликвидации последствий ЧП.
"С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу", — говорится в сообщении.
После инцидента в Неноксе губернатор Архангельской области при содействии Минздрава организовал обследование сотрудников системы здравоохранения, помогавших в ликвидации ЧП. Его прошли более 110 человек, и у них не было обнаружено "превышения допустимых уровней радиоактивности".
В начале августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Затем Росатом заявил о гибели пяти сотрудников. По данным военного ведомства и местных властей, радиационный фон в норме.
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Комментарии1
Происшествия , Министерство обороны , Минздрав РФ , Росатом , Архангельская Область , Северодвинск
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