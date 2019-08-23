Самолет, летевший из Тель-Авива в Сочи со 160 пассажирами на борту, совершил аварийную посадку на курорте из-за проблем с колесом, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани города.
Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив — Сочи.
"По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров. Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно", — говорится в сообщении.
Уточняется, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме.