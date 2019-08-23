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Избитый полицейским в Брянской области студент впал в кому 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: News.ru
Несовершеннолетний студент, избитый полицейским в Брянской области, находится в коме.
Об этом РИА Новости сообщил представитель следствия. По его словам, молодой человек находится в брянской больнице, его состояние не позволяет транспортировать подростка.
Он в коме, его состояние без изменений, — рассказал он.
Инцидент произошёл 13 августа. Заместитель начальника отдела полиции в поселке Локоть Брянской области будучи пьяным избил в местном кафе 17-летнего студента промышленно-экономического техникума. От удара в голову он упал и ударился головой. По пути в больницу он потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него серьезную черепно-мозговую травму. Против полицейского возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас он уволен из полиции и арестован.
Ранее News.ru писал о том, что управление МВД по Омской области завершило проверку по факту драки главы полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом столичного метрополитена. Руководитель ведомства уволен.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Меркушов , МВД , Брянская Область
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