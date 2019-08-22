Хирурга из Франции подозревают в изнасиловании 250 детей

Правоохранительный органы Франции подозревают 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в действиях сексуального характера в отношении 250 несовершеннолетних пациентов, сообщает The Times.

Отмечается, что изнасилования продолжались в течение 30 лет, некоторые жертвы находились под наркозом.

Арестован Ле Скуарнек был еще в 2017 году, теперь же ему предъявили два новых обвинения. Факты изнасилований медик отрицает, но признает "девиантное поведение" в отношении маленьких девочек.

Полицейские обнаружили дневник подозреваемого — в нем он в деталях описывал действия сексуального характера. По словам адвоката одной из предполагаемых жертв, читать эти тексты невозможно, так как "извращение там огромно". При этом сам Ле Скуарнек утверждает, что часть из написанного в дневнике — лишь "фантазия".

В настоящее время полицейские опрашивают родителей детей, упомянутых в дневнике. Французские журналисты пишут, что это дело может стать крупнейшим в истории страны.

Ранее в Великобритании суд приговорил к тюремному сроку восемнадцатилетнюю сотрудницу детского сада Софи Элмс за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних. Элмс проведет в тюрьме семь лет и десять месяцев. Суд установил, что в период с декабря 2016 года по март 2018 года она делала порнографические фотографии с двумя девочками в возрасте от двух до трех лет, а также совершала над ними действия сексуального характера.