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СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СК России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолёта А321 в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».
«На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании», — говорится в сообщении.
Как отмечается, самолёт полностью подготовлен к эвакуации, с него также удалены все ценные блоки и двигатели.
Ранее в авиакомпании заявили, что аварийно севший в Подмосковье Airbus A321 будет утилизирован. Как передавал телеканал «360», специалисты уже начали разбирать самолёт.
15 августа А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский. Лётчикам были присвоены звания Героев России.
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Происшествия , Уральские авиалинии , Межгосударственный авиационный комитет , СКР , ИТАР-ТАСС , Московская область
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