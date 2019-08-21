Двое жителей Башкирии осуждены за самосуд над ребёнком

Двое жителей Башкирии осуждены за похищение соседского мальчика, которого заподозрили в краже телефона. Они получили условные сроки.

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Белебеевского района 41 и 35 лет. Они обвиняются по статье «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего, — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Старшего из них приговорили к 5,5 года условного лишения свободы, а его сообщника — к пяти годам.

Как установило следствие, один из подсудимых заподозрил 13-летнего соседа в краже мобильного телефона. 24 октября он со своим знакомым зашли домой к ребёнку и потребовали признания. После того как мальчик отказался, осуждённые увезли подростка из дома в лесополосу. Там они привязали его к дереву и уехали, оставив мальчика одного. Он смог развязать верёвку и вернулся домой. Опекуны подростка написали заявление в полицию.

СК отмечает, что подсудимые в преступлении не признались.

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