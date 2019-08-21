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Двое жителей Башкирии осуждены за самосуд над ребёнком 

News.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: Pixabay
Двое жителей Башкирии осуждены за похищение соседского мальчика, которого заподозрили в краже телефона. Они получили условные сроки.
Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Белебеевского района 41 и 35 лет. Они обвиняются по статье «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего, — говорится в сообщении пресс-службы СК.
Старшего из них приговорили к 5,5 года условного лишения свободы, а его сообщника — к пяти годам.
Как установило следствие, один из подсудимых заподозрил 13-летнего соседа в краже мобильного телефона. 24 октября он со своим знакомым зашли домой к ребёнку и потребовали признания. После того как мальчик отказался, осуждённые увезли подростка из дома в лесополосу. Там они привязали его к дереву и уехали, оставив мальчика одного. Он смог развязать верёвку и вернулся домой. Опекуны подростка написали заявление в полицию.
СК отмечает, что подсудимые в преступлении не признались.
Ранее News.ru разбирался, почему в России популярен самосуд.
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Происшествия , СКР , Башкортостан
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