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В шахте на Урале произошёл обвал 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: 66.mchs.gov.ru
Обрушение породы произошло в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске. В результате там заблокировало одного рабочего.
Произошло небольшое обрушение породы в шахте в Североуральске. Один человек заблокирован, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Ранее News.ru писал о пожаре в одном из забоев шахты «Грамотеинская» в Кемеровской области. На плановую производственную деятельность рабочих инцидент не повлиял. Для расследования причин пожара создана специальная комиссия.
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Происшествия , Катастрофы , ИТАР-ТАСС , Североуральск
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