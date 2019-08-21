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«Тут война»: в центре Краснодара произошла перестрелка 

ТК «Звезда» + ещё 2 57 минут назад
Фото: ТАСС
Полиция устанавливает участников конфликта.
В Краснодаре в районе Вишняковского рынка неизвестные устроили разборку, переросшую в перестрелку. Об инциденте в соцсетях сообщили местные жители. Кадры с места были опубликованы в Интернете.
На них видно, как группа людей ссорится и выясняет отношения, а также раздаются многократные выстрелы. Как добавляет очевидец, в результате конфликта есть жертвы. Однако эта информация не подтверждена.
В пресс-службе УМВД Краснодарского края «Звезде» рассказали: сейчас на месте работает полиция. Причины, обстоятельства и участники конфликта устанавливаются.
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Происшествия , МВД , Краснодар
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