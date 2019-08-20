Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воздушный шар с туристами повис на столбах в Подмосковье 

Москва24 + ещё 3 40 минут назад
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Нештатное приземление воздушного шара произошло в Подмосковье. Инцидент произошел в Дмитровском городском округе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
"Поступило сообщение о том, что в Дмитровском городском округе произошло нештатное приземление воздушного шара из-за порывов ветра", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, в воздушном шаре находились семь человек. При приземлении пассажиры выпрыгнули из шара. Пилот получил травму ноги.
В МЧС отметили, что шар повис на столбах.
Москва24: последние новости
Стюард "Сапсана" умер по пути в "Ашан" В Приморье погибла певица Олеся Яковлева Частный вертолет разбился в Греции, на борту могли быть двое россиян
Происшествия , МЧС , Интерфакс , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать18
«Провал»: Путин выступил с заявлением604
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста492
Погибла певица Олеся Яковлева5
«Это не так»: США отвергли обвинения РФ39
Видео
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
03:07
Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман
Шоу-бизнес Статьи
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
00:45
Навальному продлят арест
Общество
07:58
В Крым прибыли немцы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение