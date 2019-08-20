Воздушный шар с туристами повис на столбах в Подмосковье

Нештатное приземление воздушного шара произошло в Подмосковье . Инцидент произошел в Дмитровском городском округе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС

"Поступило сообщение о том, что в Дмитровском городском округе произошло нештатное приземление воздушного шара из-за порывов ветра", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, в воздушном шаре находились семь человек. При приземлении пассажиры выпрыгнули из шара. Пилот получил травму ноги.

В МЧС отметили, что шар повис на столбах.