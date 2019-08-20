Хакеры атаковали сайт посольства России в Великобритании

Сайт посольства России Великобритании оказался недоступен в течение практически суток из-за хакерской атаки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель посольства.

"19 августа ориентировочно в 16:30 (18:30 мск) в результате хакерской DDoS-атаки было нарушено функционирование сайта посольства. В результате масштабной блокировки, полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12:00 (14:00 мск)", — сказал дипломат.

"Проводится расследование случившегося", — добавил он, выразив сожаление в связи с возможными неудобствами посетителей страницы диппредставительства.