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Хакеры атаковали сайт посольства России в Великобритании 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сайт посольства России в Великобритании оказался недоступен в течение практически суток из-за хакерской атаки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель посольства.
"19 августа ориентировочно в 16:30 (18:30 мск) в результате хакерской DDoS-атаки было нарушено функционирование сайта посольства. В результате масштабной блокировки, полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12:00 (14:00 мск)", — сказал дипломат.
"Проводится расследование случившегося", — добавил он, выразив сожаление в связи с возможными неудобствами посетителей страницы диппредставительства.
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Происшествия , Интернет , Великобритания
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