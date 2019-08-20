В Новгородской области мать и дочь попали под поезд

Новгородской области 37-летняя женщина и ее 15-летняя дочь попали под поезд и получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. — По данным следствия, 19 августа 2019 года на перроне станции Неболчи Новгородской области женщина и ее дочь ждали поезд, — сообщили в ведомстве. — В тот момент, когда поезд подошел, женщина побежала за вагоном и упала. Дочь бросилась помогать матери, но оказалась под поездом сама. В итоге матери железнодорожным составом ампутировало ногу, дочери — кисть руки. Сейчас обе пострадавшие находятся в реанимации. По факту трагедии проводится доследственная проверка.