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В Новгородской области мать и дочь попали под поезд 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Новгородской области 37-летняя женщина и ее 15-летняя дочь попали под поезд и получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
— По данным следствия, 19 августа 2019 года на перроне станции Неболчи Новгородской области женщина и ее дочь ждали поезд, — сообщили в ведомстве. — В тот момент, когда поезд подошел, женщина побежала за вагоном и упала. Дочь бросилась помогать матери, но оказалась под поездом сама.
В итоге матери железнодорожным составом ампутировало ногу, дочери — кисть руки. Сейчас обе пострадавшие находятся в реанимации. По факту трагедии проводится доследственная проверка.
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Происшествия , Новгородская Область
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