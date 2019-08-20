Песков назвал абсурдом слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском

«Карта, как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии. Сама по себе формулировка достаточно абсурдна», — отметил Песков.

По его словам, власти работают над тем, чтобы не допустить какой-либо опасности для граждан в связи с этой нештатной ситуацией.

Представитель Кремля также подчеркнул, что глава государства получает всю полноту информации об инциденте.

Комментируя сообщения о том, что станции мониторинга радиации в Кирове и Дубне перестали подавать информацию после ЧП, он указал, что это не входит в компетенцию администрации президента

«У нас есть соответствующие органы, которые занимаются, обеспечивают работу этих станций. Нет никаких сомнений, что они выполняют свои функции в должном объёме», — добавил он.

Ранее Путин в ходе совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что повышения радиационного фона после аварии под Архангельском нет.