В Таиланде поезд сошел с рельсов

Шесть вагонов пассажирского поезда, следовавшего на юг Таиланда , сошли с рельсов в районе станции Ча-Ам в 180 километрах от Бангкока из-за кражи сборщиками металлолома 66 костылей (скреплений), соединявших рельсы с деревянными шпалами, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post.

Инцидент произошел днем в понедельник. В результате никто не пострадал, так как в вагонах третьего класса на момент аварии не было пассажиров. Движение на южном направлении было остановлено на несколько часов, после чего возобновилось.

Во вторник полиция нашла все 66 рельсовых костылей на складе торговца металлоломом в городе Ча-Ам и задержала мужчину по подозрению в скупке краденного. Владелец склада заявил полиции, что приобрел железнодорожные костыли у неизвестного человека несколько дней назад, сообщает издание.