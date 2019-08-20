Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Таиланде поезд сошел с рельсов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: facebook
Шесть вагонов пассажирского поезда, следовавшего на юг Таиланда, сошли с рельсов в районе станции Ча-Ам в 180 километрах от Бангкока из-за кражи сборщиками металлолома 66 костылей (скреплений), соединявших рельсы с деревянными шпалами, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post.
Инцидент произошел днем в понедельник. В результате никто не пострадал, так как в вагонах третьего класса на момент аварии не было пассажиров. Движение на южном направлении было остановлено на несколько часов, после чего возобновилось.
Во вторник полиция нашла все 66 рельсовых костылей на складе торговца металлоломом в городе Ча-Ам и задержала мужчину по подозрению в скупке краденного. Владелец склада заявил полиции, что приобрел железнодорожные костыли у неизвестного человека несколько дней назад, сообщает издание.
Последние новости
"Плевок в лицо": украинцы ополчились на отказавшуюся от каравая Нетаньяху Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай Дайвер нашел камеру с записью последних минут жизни ее владельца
Происшествия , Бангкок , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности ЧП с самолетом из Москвы
Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»5
Немцы предпочли Путина Трампу1
Пескова спросили о награждении бортпроводницы Ан-24
Назарбаев снял клип на собственную песню
Видео
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
01:54
Макрон продемонстрировал Путину непонимание России
В мире Политика
01:16
«Миграция» надувных матрасов в США попала на видео
В мире Погода
00:54
Суд решил судьбу Атамбаева
Происшествия В мире
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Конфликты
00:27
Появились подробности ЧП с самолетом из Москвы
Происшествия
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение