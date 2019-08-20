Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские освободили заложников в Рио-де-Жанейро 

Российская Газета + ещё 27 1 час назад
Фото: @eSPAINews/twitter.com
В Рио-де-Жанейро завершена операция по освобождению 37 заложников. Снайпер отряда полиции специального назначения выстрелил в похитителя, когда тот выходил из автобуса, ранее захваченного им на мосту, соединяющем Рио-де-Жанейро с крупнейшим пригородом Нитерой. Никто из заложников не пострадал.
"Операция успешно завершена. Нашей целью было сохранить все жизни, однако, к сожалению, он не оставил нам другого выбора. Нужно было стрелять в него, чтобы сохранить жизни заложников", — приводит слова пресс-секретаря военной полиции Рио-де-Жанейро Мауро Флиесса бразильский портал UOL. Он также сообщил, что похититель был вооружен игрушечным пистолетом.
После того, как похититель отпустил шестого заложника, он вышел из автобуса и бросил куртку в сторону полицейских. Снайпер полицейского спецназа воспользовался этой возможностью и выстрелил в преступника. Очевидцы сообщают, что слышали шесть выстрелов.
Похититель заявлял, что является сотрудником полиции. Однако эта информация так и не была подтверждена. За три с половиной часа, в течение которых преступник удерживал заложников, он так и не выдвинул никаких требований. Он угрожал, что подожжет автобус, однако остается неизвестным, была ли при нем канистра с бензином, о которой он говорил полицейским. Ранее сообщалось, что помимо пистолета у похитителя с собой был электрошокер и нож.
Напомним, во вторник утром вооруженный человек, который назвал себя полицейским, захватил автобус с 31 пассажиром. Автобус направлялся в Рио-де-Жанейро из крупнейшего пригорода Нитерой. Движение по мосту через залив Гуанабара было перекрыто в оба направления.
Российская Газета: последние новости
СМИ: На борту разбившегося в Греции вертолета могли быть двое россиян В Новгородской области мать и дочь попали под поезд Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании
Комментарии
Происшествия , В мире , Другое , Латинская Америка , Рио-Де-Жанейро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста265
Вертолет с россиянами разбился в Греции13
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ161
Появились подробности ЧП с самолетом из Москвы50
Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»9
Видео
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
04:02
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Политика
00:22
Робот в папахе станцевал лезгинку для Рогозина
Наука и техника Технологии
04:56
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста
В мире Политика
02:01
«Революционная пена из Балашихи»: Собчак о протестах
Общество
06:12
Украинские моряки умерли на Кубани
Происшествия
00:38
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ
Происшествия
01:54
Макрон продемонстрировал Путину непонимание России
В мире Политика
01:16
«Миграция» надувных матрасов в США попала на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение