Самолет из Москвы не долетел до Парижа

Рейс из Москвы кружит над Люксембургом , хотя должен приземляться в Париже. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Судя по расписанию, в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль Аэробус А319 должен был приземлиться в 12:50 по московскому времени. Между тем прямо сейчас самолет кружит над Люксембургом.

Судя по данным Flightradar24, лайнер пересек воздушное пространство Франции, однако практически в тот же момент развернулся и полетел в Люксембург. Причины такого решения экипажа пока неизвестны. Оценочным временем посадки Аэробуса в столице Франции значится 13:52 (время московское).