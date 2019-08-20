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Самолет из Москвы не долетел до Парижа 

Рамблер 13 минут назад
Фото: ТАСС
Рейс из Москвы кружит над Люксембургом, хотя должен приземляться в Париже. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Согласно им, рейс AF1145 авиакомпании Air France должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в 8:45 по местному времени, а вылетел в 9:01.
Судя по расписанию, в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль Аэробус А319 должен был приземлиться в 12:50 по московскому времени. Между тем прямо сейчас самолет кружит над Люксембургом.
Судя по данным Flightradar24, лайнер пересек воздушное пространство Франции, однако практически в тот же момент развернулся и полетел в Люксембург. Причины такого решения экипажа пока неизвестны. Оценочным временем посадки Аэробуса в столице Франции значится 13:52 (время московское).
Происшествия , Air France , аэропорт Шарль де Голль , Аэропорт Шереметьево , Люксембург , Москва
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