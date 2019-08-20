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Братьям Магомедовым ужесточили обвинение 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи предъявили обвинения совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду по делу о мошенничестве, общая сумма ущерба составила 11 млрд рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 млрд рублей вместо 2,5 млрд рублей. Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, то теперь — девять. Также Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества», — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, в четверг Следственный департамент МВД объявит Магомедовым о завершении следственных действий, затем обвиняемые и их защита приступят к ознакомлению с материалами дела, которых насчитывается более 1 тыс. томов.
Напомним, Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве, хищениях средств в особо крупном размере и растрате. В рамках дела Магомедовых суд арестовал активы 24 компаний.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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