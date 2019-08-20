Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следователи предъявили обвинения совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду по делу о мошенничестве, общая сумма ущерба составила 11 млрд рублей, сообщил источник в правоохранительных органах

«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 млрд рублей вместо 2,5 млрд рублей. Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, то теперь — девять. Также Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, в четверг Следственный департамент МВД объявит Магомедовым о завершении следственных действий, затем обвиняемые и их защита приступят к ознакомлению с материалами дела, которых насчитывается более 1 тыс. томов.

Напомним, Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве, хищениях средств в особо крупном размере и растрате. В рамках дела Магомедовых суд арестовал активы 24 компаний.