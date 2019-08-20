Украинские моряки умерли на Кубани

Двое украинских моряков напились спирта на корабле и умерли на территории Краснодарского края , рассказали ТАСС в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

Инцидент имел место сегодня на танкере «Магус», плавающем под флагом Панамы. В тот момент судно находилось в районе порта Тамань, но за пределами территориальных вод РФ.

Его капитан сообщил в российские экстренные службы, что его помощник и матрос второго класса, оба граждане Украины, отравились метиловым спиртом.

На место происшествия была отправлена бригада врачей. По прибытии медики обнаружили одного из пострадавших в тяжелом состоянии, другого впавшим в кому.

Оба были отравлены в больницу. Оба там скончались: тот, что был в коме, — вскоре после прибытия, другой — позднее в реанимационном отделении. Все это время врачи боролись за его жизнь.

В пресс-службе Росморречфлота добавили, что танкер «Магус» по-прежнему находится вне территориальных вод России, а его капитан не подавал заявок на обслуживание судна в порт Тамань.