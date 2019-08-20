Полицейский спас тонущего ребёнка в Карачаево-Черкесии

Полицейский спас тонущего мальчика в Карачаево-Черкесии, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального МВД.

По имеющимся данным, сотрудник полиции Артём Карпенко отдыхал с друзьями на берегу реки Большой Зеленчук и внезапно услышал крики о помощи.

Выяснилось, что 11-летнего ребёнка унесло течением. Карпенко бросился в воду и смог спасти мальчика.

«Сам Артём в процессе спасения ребёнка и борьбы с бурным течением потерял много сил и с трудом выбрался на берег», — рассказали в ведомстве.

Полицейский был госпитализирован. Угрозы здоровью нет.

Руководство регионального МВД решило наградить Карпенко ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».

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