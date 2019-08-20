Погибла певица Олеся Яковлева

Певица Олеся Яковлева утонула в Приморье. Об этом сообщают «Вести. Приморье» со ссылкой на друга певицы Вадима Павлова.

«Только что мне принесли скорбную весть. Не стало ещё одного моего хорошего друга, замечательного человека, нашей землячки, cолистки Приморской филармонии Олеси Яковлевой», — написал он в Facebook.

Яркая и эпатажная певица, Яковлева была лауреатом и участницей многих музыкальных конкурсов, в частности, молодежного конкурса «Океанский проспект», «Дальневосточный Арбат», «Пирамида», «Бродвей», «СТС зажигает суперзвезду».