Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребенок с отцом утонули на глазах у матери 

Рамблер + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
В испанской Жироне четырехлетний мальчик и его отец утонули на глазах у матери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Женщина обратила внимание, что ее сын стал тонуть. На помощь пришли пляжные спасатели. Они вытащили ребенка из воды, однако спасти его не удалось.
В этот момент женщина заметила, что ее муж пропал. Испанские экстренные службы развернули поисковую операцию с использованием вертолета, катера и водного мотоцикла. Спустя полтора часа тело мужчины было обнаружено в море на глубине трех метров.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося, с пострадавшей женщиной работают психологи.
По информации издания, семья прибыла на отдых в Испанию из Франции.
Происшествия , В мире , Европа , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму93
Путин назвал условия для возвращения России в G712
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина135
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского395
Путин взял с собой во Францию вертолет
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
06:28
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму
В мире
06:28
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского
Общество
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение