Ребенок с отцом утонули на глазах у матери

В испанской Жироне четырехлетний мальчик и его отец утонули на глазах у матери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Женщина обратила внимание, что ее сын стал тонуть. На помощь пришли пляжные спасатели. Они вытащили ребенка из воды, однако спасти его не удалось.

В этот момент женщина заметила, что ее муж пропал. Испанские экстренные службы развернули поисковую операцию с использованием вертолета, катера и водного мотоцикла. Спустя полтора часа тело мужчины было обнаружено в море на глубине трех метров.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, с пострадавшей женщиной работают психологи.

По информации издания, семья прибыла на отдых в Испанию из Франции.