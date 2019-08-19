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Прокуратура закрыла дело о покупке за рубежом лекарства для больного ребенка-инвалида 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного ребенка-инвалида. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства"), — сказал Куренной. — Материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, ее ход и результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры".
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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