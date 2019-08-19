ТАСС: последние новости

Турчак попросил Путина наградить бортпроводницу после ЧП с Ан-24 в Нижнеангарске

СМИ: устроивший стрельбу в норвежской мечети согласился на обследование

В Германии заявили, что на захваченном у Камеруна грузовом судне было четверо россиян