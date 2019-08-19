Угон яхты за 2 млн долларов в Мармарисе организовал полковник РФ

Как ранее сообщал информационно-новостной портал Rusturkey.com., 13 июля текущего года гражданами России была взята в чартер яхта «Ghost 3» и больше в порт не вернулась. Чартерная компания обратилась в полицию, Данные о похищении парусного судна переданы в Интерпол

Полиция и Интерпол установили личности остальных похитителей и лидера преступной группировки из 8 человек. Им оказался полковник в отставке Олег Попилов.

Стали известны детали дерзкого угона. Установлено, что Владимирович Соколов арендовал яхту, которая после отключения приборов слежения бросила якорь в Даламане.

В аэропорт туристического Даламана в это время прилетели: Алексей Рощановский, Анатолий Шутов, Виктория Маскина, Динара Аншакова и еще две женщины. Все расселились в трех разных отелях курорта.

Вечером 15 июля началась операция по похищению лодки. Датчик электронного слежения за яхтой подключили к игрушечной лодке с дистанционным управлением, сигнал шел из территориальных вод Турции, что не вызывало ни у кого подозрений.

В это время похищенная яхта вышла в нейтральные воды, а члены группировки вылетели из страны.

«Банда во главе с Олегом Попиловым работала в Средиземном море в течение 4 лет, на их счету 49 угнанных яхт в 2018 году и 37 яхт — в 2019 году, шесть из них были найдены. Из Турции угнано 15 яхт», — рассказал менеджер компании по прокату яхт Халук Пекшен.

Сообщается, что следствие и поиск остальных преступников продолжается.